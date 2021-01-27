أمينوكس يعود إلى أسلوبه الأصلي بأغنية " BESO "

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي



أطلق الفنان المغربي أمينوكس أغنية جديدة بعنوان " BESO "، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب، فيما تكلفت شركة سوني ميوزك إنترتيمنت الشرق الأوسط بالتوزيع الرقمي.

" BESO " من كلمات وألحان أمينوكس وتوزيع موبيزي، بإيقاع ريكيتون لاتيني حيوي، متعددة اللغات بين دارجة مغربية، اسبانية وانجليزية، فيما كان فيديو الأغنية عبارة عن Lyrics Video، حيث من المنتظر أن يتم تصوير كليب للأغنية لاحقا.

وقبل ذلك قد نشر أمينوكس صور ترويجية لعمله الجديد، كما أطلق مسابقة لجمهوره تتضمن هدايا مالية، مقابل المشاركة في الكشف عن اسم عمله الجديد.

يشار أن أخر أعمال أمينوكس، ألبوم " الراي ديالي " الذي يتضمن 4 أغاني بألوان مختلفة حيث تحمل مزيجا موسيقيا بين هوية موسيقى الراي وتجارب مختلفة بطابع الذي عرف به أمينوكس لدى الجمهور

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