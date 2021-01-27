"عظماء".. نبيل الحلفاوي يدعم منتخب مصر لكرة اليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة كرة اليد اليوم، لمصر مع الدنمارك وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "الحلفاوي" قائلا: "قلت قبلا المفاجآت في كرة اليد نادرة جدا.
كرة القدم أهدافها قليلة لذا يمكن أن تتقدم وتحافظ على تقدمك أمام فرقة أقوى وممكن تحرز هدف مفاجئ في نهاية المباراة.
في اليد الأهداف كل ثوان وإن تقدمت يمكن للأقوى التعويض".

وفي تغريدة أخرى كتب "الحلفاوي" قائلا: "أبطال والله. عظماء والله.
يا رب".

يذكر أن نبيل الحلفاوي يتابع كل مباريات كرة القدم، وكرة اليد ويظهر تجمسه لذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
"عظماء".. نبيل الحلفاوي يدعم منتخب مصر لكرة اليد
"عظماء".. نبيل الحلفاوي يدعم منتخب مصر لكرة اليد

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