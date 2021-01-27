البورصات الأوروبية تنهي التعاملات على تراجع كبير

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع قوي مع خسائر "وول ستريت".

وتراجعت أسهم قطاع الموارد الأساسية بنحو 3.4 بالمائة، ليقود خسائر الأسهم الأوروبية.

وتعرضت البورصات الأوروبية للضغط مع تراجع قوي للأسهم الأمريكية خلال الجلسة حيث فقد "داو جونز" أكثر من 400 نقطة، بفعل نتائج أعمال سلبية للشركات.

وتترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة في وقت لاحق من اليوم مع توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.

وبنهاية الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.2 بالمائة إلى 402.9 نقطة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.3 بالمائة إلى 6567.3 نقطة.

وهبط "داكس" الألماني بنسبة 1.8 بالمائة إلى 13620.4 نقطة، وتراجع "كاك" الفرنسي نحو 1.2 بالمائة إلى 5459.6 نقطة.

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