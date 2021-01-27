وفاء عامر تعلن تعرضها للتحرش

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلنت الفنانة وفاء عامر عن تعرضها للتحرش، وذلك من خلال فيديو شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "عامر" تعليقا قائله: "متحرش".

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر حكاية بنات موسى ضمن مسلسل"إلا أنا"، بطولة:صبري فواز، ديانا هاشم، محمد عز، نادية رشاد،تأليف: أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة.

والجدير بالذكر أن وفاء عامر شاركت في جملة "لا للإهانة"، وأعلنت عن ذلك من خلال فيديو جمعها ببسمة وهبة وقالت: "كل اللي في إيده حتة موبايل بخمسة صاغ، يتعدى على أي حد ويتهم الناس بالباطل، وبطالب حكومة بلدي تحميني كـ سِت، لو حد بص لي أقدر أظبطه".
وفاء عامر تعلن تعرضها للتحرش
وفاء عامر تعلن تعرضها للتحرش

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