رحيل الأفارقة عن بنى سويف بالقسم الثاني

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


قرر محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سوي الاستغناء عن الثنائى الأفريقى ( اكيان اتومبنج ليتشا و أشلى ستيفان ) وذلك بعد الفترة التى قضاها الثنائى بصفوف الفريق .

وقدم محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف الشكر للثنائى معربا عن أمله فى أن يحالفهم التوفيق بمسيرتهم القادمة .

وفضل ' يوسف ' الاستغناء عن الثنائى الأفريقى خاصة فى ظل عدم الاعتماد عليهم بجانب حرص الجهاز الفنى على تحقيق أكبر استفادة فنية بالمجموعة المتواجدة بصفوف الفريق .

وكان الكاميرونى اشلي استيفان قد انضم لصفوف بنى سويف ببداية الموسم قادما من صفوف الأوليمبى فيما كان النيجيري اكيان اتومبنج ليتشا قد انضم لبنى سويف ببداية الموسم الماضى وهو أحد مواليد 1999 .

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