إسرائيل تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:18 م
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 4778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ صباح اليوم، ليرتفع عدد الحالات النشطة بالمرض إلى 74785 حالة.

 

كما أفادت بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة منذ صباح اليوم، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الوباء إلى 4574، مبينة أن هناك 1160 شخصا في حالة خطيرة من بينهم 316 على أجهزة التنفس.

 

وذكرت أنه تم تطعيم أكثر من 100 ألف شخص اليوم، فيما بلغ إجمالي الأشخاص الذين أخذوا الجرعة الأولى من اللقاح 2804041، والذين أخذوا الجرعتين 1448827.

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