استشاري يكشف الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور محمد منيسي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، إن الإصابة بفيروس كورونا قد يؤدي إلى الإصابة بنزلة شعبية أو نزلة معوية، لافتَ إلى أن الاعراض الاكثر شيوعًا للكورونا تتمثل في الصداع والميل للقيء أو الإسهال.

وتابع "منيسي"، خلال حواره عبر زوم مع الإعلاميتان أمينة مهدي إيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء،: "ممكن تؤدي إلى وجع في الحلق والإسهال، وهناك الكثير من الأمراض التي تؤدي إلى نفس الأعراض".

ولفت إلى أن أي شخص يشعر بأعراض انفلونزا بسيطة عليه أن يلزم المنزل، وإذا شعر بالنهجان أو فقدان حاسة الشم او التذوق، فعليه أن يلجأ إلى المستشفى فورًا لتلقي العلاج اللازم.

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