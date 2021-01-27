وكيل مجلس النواب: موقع مصر يؤهلها لإقامة مراكز لصيانة الطائرات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الثلاثاء، بحضور وزير الطيران المدني.

وتقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالتهنئة للعاملين في قطاع الطيران، بمناسبة العيد القومي للطيران المدني، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.
وقال في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني: علينا أن يكون لدينا فكر خارج الصندوق، والبحث من أجل تحقيق التنافسية العالمية واستغلال موقعنا الفريد، لتعظيم القيمة المضافة لقطاع الطيران المدني.

وأكد أبو العينين، أن الموقع الفريد لمصر يؤهلنا لعمل مراكز لصيانة الطائرات العابرة وكذلك "الترانزيت" وهو الذي سيعوض الخسائر للشركات.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن خسائر الطيران المدني على مستوى العالم 400 مليار دولار بسبب فيروس كورونا.
ولفت أبو العينين، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الطيران الروسي، وهو ما يستببعه حركة أخرى، وعلينا معرفة مطالب الطيران الخارجي لإعادة تقييم المنظومة مرة أخرى.

وطالب بضرورة أن يكون هناك حملة ترويجية للطيران المصري بالتزامن مع حملة الآثار المصرية في الخارج، مشيرا إلى أن هناك مشكلة في نقل البضائع من خلال النقل الجوي.

وحذر النائب محمد أبو العينين، من قيام بعض الدول لاستغلال الموقف الحالي لمصر وسرقة حقوقنا، قائلا: هناك من يسرق حقوقنا رغم إن موقعنا أفضل.

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