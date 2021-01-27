نادي سباقات الخيل يعتمد 36 جواداً لكأس خادم الحرمين الشريفين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

كشف نادي سباقات الخيل عن القائمة النهائية للأسماء المشاركة بكأسي خادم الحرمين الشريفين للخيل المحلية ولجميع فئات ودرجات الخيل من الفئة الأولى بالميدان السعودية في نسختها الــ 56، التي ستجري منافساتها مساء السبت المقبل، في الشوطين العاشر والحادي عشر على مسافة 2000م، وتبلغ جائزتها 2 مليون ريال، بمقدار 1 مليون ريال لكل شوط.


وتمت إجراءات القرعة وتحديد الخيل المؤهلة وفقاً لدرجات التصنيف المعتمدة للدخول في السباق صباح اليوم الأربعاء بحضور المدربين والخيالة المشاركين بالبطولتين

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ولم تحمل قائمة أسماء الخيل المشاركة في "كأس خادم الحرمين الشريفين" للخيل المحلية النهائية تغيراً كبيراً في الأسماء التي صدرت بشكل مبدئي الاثنين الماضي حيث استقر 18 جواداً للمشاركة كما كان متوقعاً، ويتضح من خلال الأسماء النهائية قوة ثلاثي الإسطبل الأحمر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد في الشوط، وذهاب غالبية الترشيحات للمتابعين نحوها، بقيادة بطل "كأس الأمير نايف بن عبدالعزيز" "البذالي" وزميليه "بن دحيم" و"ابن قامه".

 

وبينما تأكدت مشاركة بطل بطولة الميادين السعودية 2020م الجواد "غملاس" لمحمد العماج و"الأفخم" لنغيمش العجمي، ورغبة البطل "ولد أخيل" لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان في العودة لساحة الانتصارات بمساندة زميله الجديد "هولان" في الوقت الذي يبقى المنتشي بفوزه الأخير بــ "كأس الملك خالد" الجواد "مولع" للإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز منافساً شرساً لنيل لقبه الفئوي الثاني، وتعد مسافة السباق بشكل عام مناسبة لجميع الأطراف القريبة من الفوز، إلى جانب معدل السرعة للسباق يتوقعه أغلب المحللين والمتابعين بأن يكون متوسط فأعلى وقد يعتمد ذلك على مبادرة من الإسطبل الأبيض.

 

وستحمل القائمة النهائية للكأس ضمن الشوط المفتوح مشاركة 18 جواداً جميعها من فئة الحصن لعمر الثلاث سنوات فما فوق، ويبرز من خلالها تطلعات وترشيح إسطبل الأمير سعود بن سلمان لضم "كأس خادم الحرمين الشريفين" لجميع فئات ودرجات الخيل إلى فوزه بــ "كأس ولي العهد"، عبر جواده المرشح الخطير "ماكينج ميركلس"، والذي سيواجه من خلالها بطل "كأس ولي العهد" للخيل المحلية "الزحزاح" لأبناء الشريف هزاع العبدلي، في مواجهة مثيرة؛ ليكون الجواد الفائز الأعلى تصنيفاً بالميدان السعودي.

 

وفيما سيدخل الإسطبل الأحمر في هذه الموقعة بجياد ذات مستويات عالية تؤهلها لقلب الأمور لصالحه، وفي مقدمتها "كاربلانكو" وبطل "كأس الملك سعود" المحلي "حلاف" والمترقب "بيرشان مون" للإسطبل الأحمر، ولا يمكن من خلال هذا السباق إغفال الجوادين الجديدين على الساحة السعودية "قرونكاوسكي" و"إكسلرود" لخالد بن مشرف من خلال تصنيفها "111 و110"، واللذين يعدان من أعلى الجياد المصنفة في السباق، بالإضافة إلى الاستعداد الجيد الذي ظهر به الجوادان "هيبو" لعبدالرحمن المخضوب و "امراتس نايت" لعبدالله الجريد في سباقيهما الأخير.

 

كما أعلن نادي سباقات الخيل القائمة النهائية للخيل في الشوط التاسع للخيل المحلية على مسافة 2000م، والتي سيقودها فقط الخيالة السعوديون المتمرنون على كؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين في نسختها الــ 27، حيث ستقدم للخيالة الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث والرابع والخامس كؤوس وجوائز نقدية، بينما سيحصل بقية الخيالة للمراكز وحتى الأخير على مبلغ 5000 ريال، وسيحصل مالك الجواد على سيارة، وستوزع جائزة ومقدارها 120 ألف ريال لأصحاب الخيل التي ستحتل المراكز من الثاني حتى الخامس بحسب النسب المعتمدة في نادي سباقات الخيل، وقد تكون غالبية الأنظار في هذا السباق متجهة نحو الخيالة أحمد الطيار وجواده "درواس" والخيال فواز وناس مع "أقوى" وسلمان آل رشيد مع "متكيف" وأخيراً الخيال عمار السعيد مع بطل "كأس ولي العهد" للعام الماضي للخيل المحلية "لعيون وليد".

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نادي سباقات الخير كأس خادم الحرمين سباقات الخيل

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