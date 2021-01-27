الصحة: سنستمر في ارتداء الكمامة حتى بعد التطعيم بلقاح كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن بدء التطعيم في مصر لم يكن متأخرًا، ولكن كان لابد من اختيار الوقت المناسب من أجل التأكد أن من سيتلقى الجرعة الأولى سيكون متوفر له الحصول على الجرعة الثانية في الموعد المحدد.

وأضاف "عبدالفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن جميع اللقاحات الحالية التي حصلت على ترخيص الموافقة الطارئة هي لقاحات آمنة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كونها طوق نجاة للتعامل مع أي وباء ينتقل عن طريق الهواء أو الرذاذ أو التلامس.

وأشار إلى أن مصطلح الموافقة الطارئة هو جزء مكمل من الأبحاث والدراسات العلمية وله فاعلية ومأمونية، مستطردًا "بدلًا من أن نقول أن هناك عام آخر من مواجهة الوباء علينا العمل على محورين رئيسيين يتمثل في الضوابط الاحترازية والتحصين المجتمعي".

وتابع " ربنا كرمنا بوجود لقاحات تمثل رسالة أمل ولا يجب أن تكون رسالة للإحباط واليأس، اللقاح موجود ومصر وسط هذا الكم من الصراعات، وسنستمر في ارتداء الكمامة حتى بعد التطعيم بلقاح كورونا، الحذر مطلوب وبين الجرعتين ثلاث أسابيع وسيتم تطعيم الفئات ذات الأولوية على مراحل وعلينا أن نصبر فترة تانية صغيرة".

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