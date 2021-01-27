136.5 مليار درهم فائض الحساب التجاري لإمارات مع العالم العربي خلال9 أشهر

قفز الفائض في الحساب التجاري للإمارات مع دول العالم العربي " مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى" إلى 136.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 حسبما أظهرت أحدث الاحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء التي ترصد حركة التبادل التجاري للدولة مع جميع دول العالم .





وجاءت القفزة الكبيرة في فائض الحساب التجاري للدولة مع الدول العربية مجتمعة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي لتؤكد مجددا ريادة الإمارات كبوابة رئيسية للتجارة في المنطقة وهو ما يعزز من مكانتها كلاعب محوري في التجارة الدولية .





وتفصيلا .. فقد بلغ إجمالي قيمة صادرات الدولة " تشمل تجارة الصادرات وإعادة التصدير" إلى دول مجلس التعاون الخليجي 121.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 .. فيما وصلت قيمة وارداتها من هذه الدول إلى 32.6 مليار درهم تقريبا .. مما يعني تحقيق فائض في الحساب التجاري بقيمة 88.5 مليار درهم.





وكانت السعودية تصدرت المركز الأول عربيا والثاني على مستوى العالم في التبادل التجاري مع دولة الإمارات وبقيمة تجاوزت 90.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 .





وعلى مستوى تجارة الدولة مع بقية الدول العربية الأخرى .. فقد بلغ إجمالي قيمة صادراتها إلى هذه الدول نحو 74.722 ميار درهم .. فيما وصلت قيمة وارداتها إلى 26.731 مليار درهم .. مما يعني تحقيق فائض لصالح الإمارات بقيمة 48.036 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020.