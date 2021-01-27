محمد علي رزق ينعى وفاة والد تامر شلتوت

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نعى الفنان محمد علي رزق وفاة والد تامر شلتوت، والذي توفى صباح اليوم عقب صراع مع المرض.

وكتب محمد علي رزق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "البقاء لله وحده.. توفي والد صديقي وزميلي تامر شلتوت، صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر عقب صلاة الضهر والعزاء أمام المقابر ولا يوجد عزاء بالمنزل".

وأعلن الفنان تامر شلتوت وفاة والده من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت..و سيتم الصلاه علي المتوفي بعد صلاه الظهر في مسجد الشرطه في ٦ أكتوبر..و سيتم الدفن اليوم في مقابر العائلة في ٦ اكتوبر..و العزاء في المقابر ولا يوجد عزاء في المنزل”.

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