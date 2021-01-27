عقب 9 سنوات.. درة مع إياد نصار في "الكاهن"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تشارك الفنانة درة في فيلم "الكاهن" وتواصل في هذه الفترة تصوير الفيلم بمحافظة الفيوم.

ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثاني للنجمة درة مع إياد نصار عقب غياب أعمالهما معا منذ 9 سنوات حييث قدما فيلم "مصور قتيل".

فيلم "الكاهن" تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن ويشارك درة البطولة عدد من النجوم منهم محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي واياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مشاركته في مسلسل "ليه لأ" والذي حقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال.

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