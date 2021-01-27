نقيب المأذونين يكشف حقيقة اعتماد عقد زواج التجربة (فيديو)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن المأذون لسه له أي علاقة بأي باتفاق يجري بعد الزواج.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «المسموح به هو الشروط المتاحة في الديانتين الإسلامية والمسيحية التي يتفق عليها الطرفان قبل الزواج»، مردفا «بعد توثيق عقد الزواج، نصبح غير مسؤولين عن أي اتفاق آخر».

وأوضح أن النقابة منعت النقابة مع المحامي أحمد مهران، صاحب مبادرة زواج التجربة، نظرا لحالة البلبلة التي أثارتها الفكرة في المجتمع، معلقا «مفيش حاجة اسمها زواج تجربة، أي شخص مقبل بعقد تجربة لا نعتمد توثيقه».

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