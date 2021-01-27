سبوتيفاي تطلق ميزة جديدة لمستخدمي المملكة العربية السعودية

كشفت سبوتيفاي عن ميزة Spotify Charts لمستخدمي المملكة العربية السعودية.





وتجلب الميزة للمعجبين والفنانين على حد سواء مشاركة أجمل اللحظات الموسيقية والاستمتاع بها بشكل أفضل، بالإضافة للاطلاع على أحدث المستجدات في عالم الموسيقى عالميًا ومحليًا.





وستصل الميزة الجديدة من سبوتيفاي إلى عدد من الدول العربية الأخرى؛ حيث ستتوفر في الإمارات ومصر والمغرب.





تقول سبوتيفاي: “أصبحنا اليوم أضخم خدمة لبث الموسيقى عالميًا، حيث وصل عدد جمهورنا إلى أكثر من 320 مليون من عشاق الموسيقى، بما فيهم 144 مليون مستخدم مسجل، في 92 سوق حول العالم”.





ستوفر ميزة Spotify Charts:





أكثر الأغاني استماعًا في السعودية والبلدان التي ستصلها الميزة – بما يشمل أكثر الأغاني استماعًا من الجمعة حتى الخميس.





Top 50 – يتضمن أكثر الأغاني استماعًا كل يوم.



