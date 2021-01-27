مستشار الرئيس للصحة يوضح الفرق بين لقاحي سينوفارم واسترازينكا (فيديو)

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه لا يوجد فروق من الناحية الوقائية بين لقاح سينوفارم الصيني ولقاح استرازينكا المصنع في روسيا أو الهند، مشيرًا إلى الفرق بينهما ساعات في إنتاج الأجسام المناعية.



وأضاف "تاج الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "الهدف الأساسي والرئيسي انه يكون عندنا اكبر قدر لبدء عمليات اللقاحات وتطعيم الفئات التي لها الأولوية، بدأنا بمستشفيات العزل لأنهم أكثر ناس معرضين للعدوى والخطر كونهم يقوموا على تقديم العناية والعلاج والرعاية للمصريين".



وبسؤاله عن اللقاح المصري أشار إلى أنه تم انتهاء التجارب المعملية والتجارب على الحيوانات، ويتم إجراء الفحوصات الآن بالمركز القومي للبحوث، موضحًا أنه سيدأ قريبًا على البشر وأنه طبيعي أن يمر اللقاح بمراحل أكاديمية وعلمية للتأكد من أمانه وفعاليته.

