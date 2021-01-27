رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للإنعقاد الأحد المُقبل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وذلك بعد عرض وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالديم، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، برنامج وزارتهما أمام المجلس، علي أن يعاود للإنعقاد الأحد المقبل.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على إحالة بيان وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الذى ألقته بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه لعرضه على المجلس، وذلك بعد التعقيب والرد علي تساؤلات النواب.

كما أحال "جبالي" بيان الدكتورة إيناس عبدالديم وزيرة الثقافة، حول إداء الوزارة خلال الأعوام الماضية، وذلك بعد الاستماع إليه، وعرضه علي اللجان المعنية لدراسته وإعداد تقرير حوله لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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