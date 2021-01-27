"المشاط": تعزيز العلاقات الاستثمارية من خلال التعاون متعدد الأطراف يدعم نمو الاقتصاد العالمي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:31 م
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
أحمد الشيخ
دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة تحقيق التنمية، ومراعاة المعايير البيئية في الاستثمارات الجديدة لدعم التعافي الأخضر، وتحفيز الاقتصاد العالمي في عصر ما بعد جائحة كورونا، مؤكدة أن الإصلاحات يجب أن تكون عملية مستمرة تتأقلم دائمًا مع المتغيرات المختلفة لتحمي الدول من الصدمات .

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في جلسة رفيعة المستوى بالنسخة الرابعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يعقد بالمملكة العربية خلال يومي 27 و28 يناير الجاري، تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"، بمشاركة أكثر من 140 مُتحدثًا من صانعي السياسات والقادة والمستثمرين في المنطقة والعالم بهدف وضع تصور للاقتصاد العالمي وسط جائحة كوفيد 19، حيث افتتح المؤتمر محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر الرميان.

وحملت الجلسة عنوان "كيفية تعزيز الاستثمار الدولي في عصر ما بعد جائحة كورونا؟"، بحضور وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، المهندس خالد الفالح، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، ووزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة المتحدة اللورد غيري غريمستون، ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام "لموليس آند كومباني" إيريك كانتور، حيث ناقشت الجلسة تعزيز الاستثمار الدولي من خلال الشراكات والابتكار وتقوية سلاسل التوريد من خلال الابتكار وأدارتها فاطمة الضاوي مقدمة البرامج بقناة العربية، حيث تم بث الجلسة المؤتمر مباشرة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن جائحة كورونا دفعت العالم للعزلة في بداية العام الماضي، لكن سرعان ما تأقلمت دول العالم مع الجائحة وعززت التعاون متعدد الأطراف باستخدام الابتكار، وفي هذا الإطار قامت وزارة التعاون الدولي انطلاقًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك .
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وما نفذته مصر من مشروعات تنموية في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، ساهم في تمكين الدولة من مكافحة صدمة جائحة كورونا وتخفيف آثارها الاقتصادية، وتمكينها من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال 2020، رغم أن معظم الدول المحيطة حققت انكماشًا بسبب الآثار السلبية للوباء، وحازت مصر على إشادات المؤسسات الدولية في التقارير الصادرة خلال العام الماضي، مع توقعات باستمرار النمو الإيجابي والتعافي خلال العام الجاري.
وذكرت أنه رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم العام الماضي، إلا أن وزارة التعاون الدولي استطاعت الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة منها المياه والطاقة الجديدة والصحة، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تدعم هذه التمويلات تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدول للوصول إليها بحلول 2030، لافتة إلى أن الوزارة قامت بمطابقة المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروع مع أهداف التنمية المستدامة لمعرفة ما تم تنفيذه وتحديد الأولويات المستقبلية .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الرقمنة كانت إحدى الوسائل التي عملت من خلالها الحكومة المصرية على تجاوز جائحة كورونا حيث لم يكن من المتصور كيفية استكمال العام الدراسي والأعمال عن بعد، لافتة إلى أن تطبيق الرقمنة في الأعمال التجارية يحقق العديد من الفوائد من بينها خفض التكاليف والحفاظ على البيئة، موضحة أن أن المنصات الرقمية تعتبر إحدى أدوات تنشيط التجارة وتعمل على زيادتها بنسبة 1-2%، وأن دمج النهج الرقمي في التجارة يتطلب اتفاقيات واضحة تعزز السلامة والأمن السيبراني .

ودعت «المشاط»، إلى ضرورة تنفيذ مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي صدرت عن مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة المنتدي الاقتصادي العالمي، والتي تتضمن سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة، بمشاركة العديد من قادة المنطقة، بما يعزز رؤية إعادة تشكيل المجتمعات والاقتصاديات، مما يسمح بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيداً وأكثر مرونة من ذي قبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرة مستقبل الاستثمار كورونا النهضة الاقتصادية الجديدة التعاون الدولي أهداف التنمية المستدامة

أخبار تهمك

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تفاصيل خطاب الأهلي إلى اتحاد الكرة بشأن التحكيم

منذ أقل من ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحسم مصير أجايي من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ ساعة و 26 دقيقة

لاعبو ريال مدريد يتخلون عن الليجا من أجل دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 22 ساعة

الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ نصف ساعة

عاجل.. توجيه جديد من الرئيس السيسي للمالية بشأن صندوق "الشهداء"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 19 ساعة

رسمياً .. زد أف سي يعلن عن ضمه للاعبين جدد بينهم خماسي الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على اللجنة الفنية الجديدة بالإسماعيلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يحسم ملف عودة أيمن حفني للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة التعاون الدولي: كورونا أظهرت أهمية تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص

وزيرة التعاون الدولي : مصر نفذت إصلاحات اقتصادية قوية خلال أزمة كورونا

وزيرة التعاون الدولي: برامج التعاون الإنمائي ساهمت في مواجهة جائحة كورونا

المشاط" أمام اجتماع "اليونيدو" رفيع المستوي: التعاون متعدد الأطراف مازال السمة العالمية

"المشاط" أمام اجتماع "اليونيدو": التعاون متعدد الأطراف مازال السمة العالمية علي الرغم من كورونا

التعاون الدولي التمويلات التنموية الجارية بلغت 25 مليار دولار في 377 مشروعًا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

05:13 م

عاجل.. توجيه جديد من الرئيس السيسي للمالية بشأن صندوق "الشهداء"

07:01 م

الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

07:25 م

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات