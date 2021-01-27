الرميان: السعودية تنفق 20 مليار دولار سنوياً على القطاعات الحيوية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إنه تم الإعلان عن مدينة ذا لاين في مشروع نيوم قبل أيام، وهي فكرة ثورية، سيكون هناك صفر انبعاثات كربون و100% من الطاقة المتجددة.

 

وأضاف الرميان، خلال كلمته في الجلسة الحوارية الأولى من فعاليات اليوم الأول لمبادرة مستقبل الاستثمار في دورتها الرابعة: "سنعيد تشكيل التصميم الحضاري للجيل القادم، سيكون هناك إنفاق كبير على البنية التحتية والتي ستكون ما بين 100 إلى 200 مليار دولار، وبعد ذلك في المراحل التالية للمشروع سوف تبدأ وسيكون لدينا 170 كلم لهذا المشروع".

 

ولفت الرميان، إلى أن الصندوق لديه الكثير من القطاعات التي ينظر إليها، وركز على 13 قطاع مختلف، بعضها في الاقتصاد التقليدي والأخرى في الاقتصاد الجديد أو المستقبلي.

 

كما نوه محافظ الصندوق السيادي، إلى أن السعودية تنفق نحو 20 مليار دولار سنويا على بعض القطاعات الحيوية، مبينا أن الصندوق سيستثمر الكثير في الساحة والترفيه والبنية التحتية والعقار والطاقة المتجددة.

 

وتابع: "بدأنا المشروع الكبير للطاقة المتجددة في نيوم، ولدينا مستثمرين أجانب إلى جانب شركة أكوا باور، لا نستثمر في السوق المالية فقط ولكن أيضا في الاقتصاد الحقيقي، الحكومة لديها رغبة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".

 

وانطلقت اليوم، مبادرة مستقبل الاستثمار، في دورتها الرابعة، تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"، والتي تستمر خلال يومي 27-28 يناير 2021م، بمشاركة فعلية وافتراضية لنخبة من المتحدثين في الرياض ونيويورك وباريس وبكين ومومباي عن طريق البث المباشر.

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الكلمات المفتاحية

القطاعات الحيوية السعودية الرميان

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