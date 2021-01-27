صاحب مبادرة زواج التجربة: "الناس مش عايزين يفهموا ولا يسمعوا الحقيقة" (فيديو)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال أحمد مهران، صاحب مبادرة زواج التجربة، إن مبادرة زواج التجربة هي للمتزوجين، مضيفا: «الناس مش عايزين يفهموا ولا يسمعوا حقيقة المبادرة والسوشيال ميديا لا تناسب طبيعية المصريين».

وأوضح مهران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن المبادرة تهدف الأزواج الذين وصل بينهم الخلافات إلى حائط صد، مضيفا أن المبادرة تكون بناء على عقد صلح قبل الانفصال يتم فيه ذكر بنود للصلح بين الزوجين لمدة معينة.

وتابع: «جربوا إنكم تعيشوا مع بعض سنة جديدة بناء على عقد مشاركة زواج يكون فيها بنود متفق عليها»، مردفا أن المبادرة وضعت بعض الجزاءات لمن يخالف العقد تصل إلى الانفصال.

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