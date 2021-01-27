باتشيكو يحسم ملف عودة أيمن حفني للزمالك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

ألقى مسؤولو الزمالك بقرار عودة أيمن حفني، نجم الفريق السابق، في ملعب المدرب البرتغالي، جيمي باتشيكو.

 

وكان المستشار عماد عبد العزيز، رئيس الزمالك، قد استقبل اليوم الأربعاء حفني في مكتبه، برفقة عبد الحليم علي، مدير الكرة، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق.

 

وذلك بعدما طلب حفني رسميا العودة للقلعة البيضاء، خلال يناير الجاري، للاعتزال بين صفوفها، ولو بدون مقابل.

 

ورحب مسؤولو الزمالك بفكرة عودة حفني، لكنهم أبلغوه بأنهم سينتظرون القرار النهائي للمدير الفني، من أجل حسم موقفه.

 

وكان حفني قد رحل عن صفوف الزمالك، عقب نهاية موسم (2018-2019)، إلى المقاصة لكن لم يتم قيده لخطأ إداري، ولعب معارا للمقاولون العرب قبل فسخ إعارته، ثم فسخ مسؤولو المقاصة عقده، وأصبح بلا فريق.

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