أحمد كريمة عن زواج التجربة: يقيد حق الزوج في الطلاق (فيديو)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المجتمع يحتاج إلى توعية لفقة الأسرة، مشددا على ضوررة وجود دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج للتعرف على الحقوق والواجبات.

واعتبر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء ما أثير خلال الآونة الأخيرة حول ما يسمى بـ«زواج التجربة» أنه إهانة لقدسية الزواج وتقييدًا لحق الزوج في الطلاق.

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انتقد الشيخ علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، ما انتشر مؤخرًا بشأن "زواج التجربة".

وقال "جمعة" خلال تصريحات أعلامية سابقة، إن زواج التجربة نتيجة لغياب الحياء، لافتَا إلى أن الزواج ليس شركة مساهمة بل علاقة إنسانية بين الزوجين، مؤكدًا أن الزواج مسألة خطيرة لأنها تبني الخلية الأولى للمجتمع.

وتابع أن الزواج هو رباط مقدس وميثاق غليط ولا يجب التكلم عنه بطريقة اسفافية ولكن بطريقة عميقة، مطالبًا بضرورة التأني قبل قول أي كلمة لأن مردود الكلمة أصبح مهمًا.

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