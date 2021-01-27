باوك اليوناني يتعاقد مع نجم دورتموند السابق

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
أنهى شينجي كاجاوا، لاعب مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند السابق، فترة عدم لعبه لأي ناد التي استمرت لثلاثة أشهر بالتعاقد مع فريق باوك اليوناني لكرة القدم.

وترك اللاعب الياباني الدولي كاجاوا /31 عاما/ فريقه ريال سرقسطة في كتوبر وانضم لباوم بعقد حتى 2022، حسبما ذكر النادي اليوناني اليوم الأربعاء.

ويحتل باوك حاليا المركز الثالث في الدوري اليوناني ولكنه يبتعد بفارق عشر نقاط عن المتصدر أولمبياكوس.

وفاز كاجاوا بلقبين للدوري الألماني (بوندسليجا) ولقبين لكأس ألمانيا خلال فترتين لعبهما مع دورتموند وبين الفترتين فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد في 2013.

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