أحمد كريمة يوضح متى تصبح الزوجة "ناشز".. وكيف يضربها زوجها؟ (فيديو)

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الشريعة الإسلامية تمنع الرجل من إيذاء زوجته، في تعليقه على تقدم نائبة بمجلس النواب لطلب تعديل على قانون العقوبات، يسن بفرض السجن على الزوج الذي يعتدي على زوجته.



وأوضح "كريمة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه ينبغي التفرقة بين زوج معتد باغ والشرعية بالتأكيد ترفض أي اعتداء من جانبه على زوجته، وبين المرأة الناشز، مضيفا أن المرأة في الشريعة الإسلامية أمامها أن ترفع أمرها للقضاء لطلب الضرر، حال اعتداء الزوج عليها.



وأشار إلى أن المرأة الناشز المعتدية لحدود الله عز وجل وهي امرأة تاركة للصلاة، وتهجر الزوج، والمقصرة في حقوقها الزوجية وأولادها، حددت الشرعية وسائل متدرجة في علاجها، عبر الوعظ أولا، ثم الهجر في المضاجع، قبل اللجوء إلى الضرب، لافتا إلى أن الضرب في الشريعة الإسلامية بالسواك.

