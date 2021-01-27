نائب إخواني يعتدي على رئيسة "الدستوري الحر" بتونس

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء، قيام نائب عن ائتلاف الكرامة الإخواني بالاعتداء عليها، داخل البرلمان التونسي.

ونشرت النائبة التونسية، عبر صفحتها على " فيسبوك"، مقطع فيديو مباشر يوثّق اعتداء النائب سيف الدين مخلوف عليها واختطاف هاتفها منها أثناء تصوير الواقعة.

وتعدى النائب الإخواني لفظيا على زعيمة الدستوري الحر، بعبارات غير أخلاقية تعكس أخلاق الإخوان وأذنابهم، بحسب متابعين.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر قالت في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "كتلتها البرلمانية (16 مقعدا) قررت اليوم الدخول في اعتصام مفتوح داخل البرلمان بهدف إسقاط منظومة الإخوان".

كما قاطعت الجلسة البرلمانية المخصصة لمنح الثقة للتعديلات الوزارية التي طرحها رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ، داعية كل الأحزاب المعارضة للإخوان إلى "إيقاف خطر حركة النهضة وأعوانها".

وتكررت اعتداءات الإخوان داخل البرلمان في الفترة الأخيرة، بعد التكفير والتحريض بالقتل ضد الخصوم السياسيين.

وسبق لنواب الائتلاف الإخواني الاعتداء على نائب التيار الديمقراطي أنور بالشاهد بالعنف الجسدي مطلع شهر ديسمبر الماضي.