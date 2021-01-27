حبس المتهمين بسرقة ربة منزل وإصابة زوجها في مصر الجديدة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، بحبس متهمين بسرقة زوجة مراقب جوي واصابتها، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهمين الإجرامي، كما طالبت بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة وإرسال تقرير وافي بها.

تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من كل من ر ف، 33 سنة، ربة منزل ومقيمة ـ بألماظة ـ دائرة القسم مصابة بسحجات بالذراع الأيمن، زوجها م ه، 38 سنة، مراقب جوي ومقيم بذات العنوان (مصاب بخلع بالكتف الأيمن مفادة بأنهما حال خروجهما من داخل محل سوبر ماركت كائن ـ ألماظة ـ دائرة القسم فوجئا بقيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ماركة BYD نبيتى اللون " لم يتمكنا من التقاط أرقامها " قام بخطف حقيبة يد الأولي وبداخلها هاتف محمول ماركة سامسونج نوت 20 برونزي اللون ومتعلقات شخصية، مما أدى لاصطدامها بالسيارة وإحداث إصابتها المنوه عنها وأثناء قيام الثاني بملاحقتهم مستقلا السيارة ملكه في محاولة منه لضبط مستقليها حتى تمكن من استيقافهم بشارع حسن المأمون ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، إلا انه فوجئ بقيام قائد السيارة بالاصطدام به محدثًا إصابته، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وخط سير قدوم وهروب مرتكبها أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من ا ا، 36 سنة، سائق و"م ع"، 35 سنة، عاطل

وعقب تقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما..حال استقلالهما السيارة ماركة BYD نبيتى اللون " قيادة الأول ـ مستأجرة " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه.

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على الهاتف واتهماهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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