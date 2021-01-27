عاجل - تفاصيل خطاب الأهلي إلى اتحاد الكرة بشأن التحكيم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
وجهت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خطاب ناري الى الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب سقوط الفريق الأول لكرة القدم، في فخ التعادل أمام بيراميدز سبورت بالدوري العام.

وجاء خطاب النادي الأهلي، الذي تم إرساله ظهر اليوم، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل المطالبة فيه بالتحقيق فيما يلي:

1- تكرار الأخطاء القانونية من السادة الحكام التي أهدرت حقوقًا مشروعة لفريق الأهلي، وتسببت في خسارته 6 نقاط في 9 مباريات.

2- اختيار حكم مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة، الذي تغاضى عن احتساب ضربة جزاء، وألغى هدفًا صحيحًا للأهلي، وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة سابقة للفريقين في كأس مصر، ووقعت منه أخطاء واضحة بحق الأهلي، واعترف بها واعتذر عنها في وسائل الإعلام.

3- عدم تفعيل دور حكم الفيديو المساعد الـ«VAR» في المباريات التي يكون الأهلي طرفًا فيها، بالشكل الذي يحفظ حقوق الطرفين.

جاء ذلك بعد تكرار الأخطاء الفجة للحكام سواء حكام الساحة أو الـ«var» في مباريات الأهلي، وهي الأخطاء التي تسببت بمنتهى الوضوح في خسارة الفريق 6 نقاط على مدار 9 مباريات. وبالرغم من قيام إدارة النادي بمخاطبة اتحاد الكرة يوم 18 من الشهر الجاري، لتدارك هذه الأخطاء بعيدًا عن الشحن الجماهيري وتوفير العدالة بين كافة الأندية المتنافسة، إلا أن أخطاء الحكام الفجة بحق فريق الأهلي ما زالت تتكرر، بداية من مباراة مصر المقاصة بإلغاء هدف صحيح لمحمد شريف، ثم عدم احتساب هدف صحيح للاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا في مباراة سيراميكا كليوباترا، وإلغاء هدف صحيح لأيمن أشرف في مباراة البنك الأهلي، ثم عدم احتساب ثلاث ركلات جزاء صحيحة للفريق في مباريات وادي دجلة والبنك الأهلي والمقاولون العرب. وكان آخر الأخطاء التحكيمية الفجة ما جرى في مباراة أمس أمام بيراميدز بإلغاء الحكم هدفًا صحيحًا لمهاجم الفريق والتر بواليا، بعد تجاهله احتساب ركلة جزاء صحيحة لمهاجم الفريق محمد شريف.

وأكدت إدارة النادي في ختام خطابها انتظارها قيام اتحاد الكرة باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق كل الأندية، وتحقق العدالة للجميع.

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