لاعبو ريال مدريد يتخلون عن الليجا من أجل دوري الأبطال

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن لاعبي ريال مدريد الإسباني تخلوا عن حلم التتويج بلقب الدوري الإسباني عقب ابتعاد الملكي عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد المتصدر بـ7 نقاط والذي يمتلك أيضًا مباراة مؤجلة.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن اللاعبين داخل غرفة الملابس يعتقدون أنهم خسروا لقبي كأس ملك إسبانيا و الدوري الإسباني في الموسم الحالي لذلك عليهم الآن التركيز على المباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا ومحاولة الفوز بالبطولة القارية.

وألمح البرنامج الإسباني أنه هناك كلمات متداولة داخل غرفة ملابس ريال مدريد وهي أن ريال مدريد على بعد 5 مباريات فقط من الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن نجوم الملكي لا يقللون من أهمية مباراتي أتالانتا الإيطالي في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكنهم يعتقدون أن لديهم القدرة على هزيمة الفريق الإيطالي.

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