شاهد.. وكيل صحة الشرقية يكشف لـ "الفجر" تفاصيل ضبط 15 طن نفايات خطرة في مدفن يملكه مواطن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
سمر السيد


كشف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية تفاصيل ضبط مدفن صحي غير مخصص للنفايات الطبية في بلبيس.

وقال وكيل صحة الشرقية لـ الفجر أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ علي صحة المواطنين، وتم إستدعاء الشرطة علي الفور، وإجراء الحصر المبدئي للنفايات الطبية الخطرة، والتي تقدر بأكثر من ١٥ طن نفايات من خارج المحافظة

وأضاف مسعود أنه تم القبض علي أحد المتواجدين، والذي إدعي بأنه المستأجر لأرض المدفن "محل الواقعة"، لتسليمه بقسم الشرطة لإستكمال باقي الإجراءات القانونية، والعرض علي النيابة العامة، وتم تحرير المحضر رقم ٢٩٣٦ جنح ٢٠٢١ بقسم شرطة بلبيس.
شاهد.. وكيل صحة الشرقية يكشف لـ "الفجر" تفاصيل ضبط 15 طن نفايات خطرة في مدفن يملكه مواطن
شاهد.. وكيل صحة الشرقية يكشف لـ "الفجر" تفاصيل ضبط 15 طن نفايات خطرة في مدفن يملكه مواطن
شاهد.. وكيل صحة الشرقية يكشف لـ "الفجر" تفاصيل ضبط 15 طن نفايات خطرة في مدفن يملكه مواطن
شاهد.. وكيل صحة الشرقية يكشف لـ "الفجر" تفاصيل ضبط 15 طن نفايات خطرة في مدفن يملكه مواطن
شاهد.. وكيل صحة الشرقية يكشف لـ "الفجر" تفاصيل ضبط 15 طن نفايات خطرة في مدفن يملكه مواطن
شاهد.. وكيل صحة الشرقية يكشف لـ "الفجر" تفاصيل ضبط 15 طن نفايات خطرة في مدفن يملكه مواطن
شاهد.. وكيل صحة الشرقية يكشف لـ "الفجر" تفاصيل ضبط 15 طن نفايات خطرة في مدفن يملكه مواطن
شاهد.. وكيل صحة الشرقية يكشف لـ "الفجر" تفاصيل ضبط 15 طن نفايات خطرة في مدفن يملكه مواطن

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