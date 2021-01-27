رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
ريهام على
إزالة الطبقة القديمة ومسح وتمهيد الطريق الرئيسي بابو شنب إستعدادا لأعمال الرصف بطول ١.٥ كم

- إزالة حالتين تعد على الأراضي الزراعية وتشوينات بمركز ابشواي


في حملة مكبرة قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مركز شرطة ابشواي بقيادة العميد محمد جلال، مأمور مركز الشرطة وقسم الاشغالات بالوحدة بقيادة الأستاذ خليفة روبي، برفع كافة الاشغالات والمعوقات وإزالة السلالم والتندات المخالفة بالشارع الرئيسي بالوحدة المحلية بأبو شنب، ومسح وتمهيد وتسوية الطريق بعد رفع طبقة الاسفلت القديمة
بالإضافة إلى توسعة الطريق ورفع عدد ٤ أعمدة إنارة وترحيلها إلي جانب الطريق لتوسعة الطريق تمهيدًا لبدء أعمال رصف الطريق بطول ١٥٠٠ متر (١.٥كم) بتنفيذ الشركة المصرية تحت إشراف المهندس عبد السلام، وبحضور الأستاذة شاهيناز رجب، رئيسة الوحدة

علي صعيد آخر
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بتنفيذ إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي أنه تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية ابوكساه عبارة عن اسوار بالخشب والبوص وبوابة حديدية وأعمدة إنارة مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تم إزالة واجهة الموقع بالكامل مع أخذ إقرار علي صاحب الموقع برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته، وذلك بحضور كل من الأستاذ محمد موسى، نائب رئيس المركز
والمهندس محمد معوض، مدير الإدارة الهندسية والمهندس طه السيد، مدير الإدارة الزراعية بابشواي والأستاذ خليفة روبي، رئيس قسم الإشغالات.

وفيما يخص الوحدة المحلية بشكشوك، تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مخالف سور بالبلوك علي مساحة واحد قيراط بعزبه سليمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف بحضور الأستاذة سعاد السيد منصور، رئيسة الوحدة.
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته
رئيس مدينة أبشواي: إزالة حالتي تعد وإلزام المتعدي برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته

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