تاج الدين: اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة.. ووضعنا أفضل من العالم (فيديو)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة من الإصابة بالفيروسات، ولكنها توفر مناعة جزئية.

وأضاف "تاج الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "التطعيمات مفيش ضمان أنها تعطي منع كامل من الإصابة ولكن تعطي نوع من الحماية وتقلل من انتشار الفيروس ولكن لا تعطي المناعة الكاملة التي تمنع الإصابة من المرض".

وتابع "اللي أخذ التطعيم أو اللي لسة هيخده من الممكن أن يصاب ولكن مستبعد أن يدخل في مرحلة حرجة، ولكن مازال العالم يعاني بشدة من هذه الإصابات ومازالت الأعداد كبيرة والعالم كله بيعاني من هذا الوباء، وربنا يكرمنا ويخلينا في ظروف أحسن كثيرًا من دول أخرى، ولكن الوضع العالمي مازال في مرحلة الخطورة والانتشار ولما حد بيسألني ليه وضعنا أحسن بقوله عالطول امسك الخشب".

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