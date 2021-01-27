"إينوك" تطلق منصة إلكترونية مخصصة لطلبات وقود الطائرات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر

أطلقت مجموعة إينوك المنصة الإلكترونية https://myfuel.enoc.com المخصصة لعملائها في قطاع الطيران والتي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات بمجموعة من المزايا العملية والخصائص التي من شأنها تعزيز العلاقات مع العملاء والشركات.

تضم المنصة الجديدة مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تتيح للعملاء تقديم طلب الوقود عبر الإنترنت و الاطلاع على بيانات حساباتهم وأسعار الوقود على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع إضافة إلى الدعم المستمر على مدار الساعة للعملاء والشركات.

ويأتي إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة تماشياً مع جهود إينوك المتواصلة للارتقاء بمرونة وتميّز خدماتها عبر دمج التقنيات الرقمية في عملياتها التشغيلية.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك : طالت تداعيات جائحة كوفيد-19 العالم بأسره بما في ذلك الشركات العاملة في العديد من القطاعات مثل قطاع الطيران الذي عانى بشدة نتيجة الجائحة وانعكاساتها لكن القطاع يشهد اليوم تعافياً تدريجياً وارتفاعاً بطيئاً ومستقراً في أعداد الركاب وبالتالي في عمليات شركات الطيران .. ولهذا بادرنا بتزويد عملائنا بحلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بكفاءة عملياتهم وذلك انطلاقاً من إيماننا بأهمية دمج المرونة وتوفير الخدمات ذات الصلة لتعزيز القيمة التي نقدمها لشركائنا وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تغيّرات غير مسبوقة.

وتتوفر الخدمة الجديدة للعملاء وشركاء الأعمال في قطاعات الطيران التجاري والطيران العسكري والطيران العام ومشغلي ومالكي الطائرات الخاصة بالإضافة إلى مزودي الوقود الآخرين.

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