استشاري يفجر مفاجأة: مصاب كورونا عن طريق الجهاز الهضمي "غير معدي"

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قال الدكتور محمد منيسي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، إن 80% من المصابين بكورونا حالتهم بسيطة، و50% منهم لا تظهر عليهم أي أعراض، مشيرًا إلى أن الشخص المصاب بالكوورنا عن طريق الجهاز الهضمي غير معدي في الغالب.



وشدد "منيسي"، خلال حواره عبر زوم مع الإعلاميتان أمينة مهدي إيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا مثل ارتداء الكمامة، وعدم الجلوس في المناطق المغلقة، وتحقيق التباعد الاجتماعي، خاصة أن فرصة نقل العدوى في الأماكن المغلقة كبيرة جدًا.



وأضاف أن فيروس كورونا موجود منذ فجر التاريخ، ولكن فيروس كورونا المستجد المنتشر الآن سريع الانتشار، ومضعفته قليلة، والمصاب قد تحدث له إصابة اخرى بعد تماثله للشفاء.

