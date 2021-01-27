محافظ الفيوم: انطلاق مبادرة تطوير الريف في مركزي يوسف الصديق وإطسا (فيديو)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة بدأت تنفيذ مبادرة تطوير الريف في مركزي يوسف الصديق وإطسا.

وتابع "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «عقدنا جلسة حوار مجتمعي مع مواطنين من المركزين للاستماع إلى متطلباتهم»، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع من عدد من نواب البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة عملية التطوير.

وأكمل «بعض المراكز الاستشارية بدأت عملها على أرض الواقع بالقرى التي تشملها المبادرة، حيث هناك اهتمام كبير بالاعتماد على العمالة المحلية بالمحافظة».

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