وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لقيادات الاستكشاف بشركات الانتاج

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:14 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

أصدر المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات للاستكشاف بقطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي سوف تخلوا بخروج شاغلها لسن التقاعد القانونى، وشملت الحركة التالى أسمائهم:
 
إبراهيم إبراهيم محمد عبده - مساعدا لرئيس الشركة للإستكشاف والعمليات الخارجية وعضوا بمجلس الإدارة بالشركة العامة للبترول . 
 
عبد المجيد عيسى إسماعيل أحمد الزير مساعدة لرئيس الشركة للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة عش الملاحة. 
 
لبني محمود أحمد غانم - مساعدا لرئيس الشركة للإستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة شمال البحرية للبترول. 
 
أميمة عبد الوهاب رياض حسين - مساعدا لرئيس الشركة للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بتروسلام. 
 
مدحت إبراهيم الطوخى حسين - مساعدا لرئيس الشركة للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة مجاويش للبترول.
 
ياسر رمضان عبدالعزيز السيد مديرا عاما للإستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة خالدة للبترول. 
 
عماد شحاتة محمد قشطة - مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة قارون للبترول.
 
أحمد كمال الدين شفيق الدسوقي - مديرا عاما للاستكشاف وعضوة بمجلس الإدارة بشركة عجيبة للبترول إعتبارا من 17 إبريل 2021.
 
مجدى فهمى عبدالرحمن عبد الحميد - مديرا عاما للاستكشاف وعضوة بمجلس الإدارة بشركة برج العرب للبترول. 
 
يحيي محمد ياقوت حسين - مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بتروسيلة. 
 
عمرو عادل عباس السيد حجر - مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركتي شقير البحرية للزيت ( أوسوكو ) والمنصورة للبترول. 
 
علاء أحمد محمد الدخاخني - مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة لشركتى دارا للبترول ( بترودارا ) وغرب.
 
أيمن محمود عبدربه محمد - مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بتروجلف مصر.
 
وليد عفيفي محمد عفيفي - مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة الواحة للبترول.
 
أحمد محمود محمد رمضان - مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بتروأمير.
 
وليد محمد الدسوقي الدسوقي - مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة كوم امبو للبترول.
 

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