نجيب بلحسن يواصل تصوير موسى ويبدأ قريبا أخر نيزك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي

يواصل الفنان التونسي نجيب بلحسن تصوير دوره في مسلسل موسىى مع النجم المصري محمد رمضان والنجوم سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

نجيب عبر عن سعادته بالتعاون مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سلامة والسيناريست ناصر عبد الرحمن وبالطبع شركة سينرجي التي وفرت كل العوامل كي يخرج عمل قوي وملحمي.

على صعيد أخر يستعد نجيب لبداية تصوير فيلمه الجديد " أخر نيزك" وهو فيلم ينتمي لنوعية الخيال العلمي والجرافيكس والمؤثرات البصرية.

ويشاركه بطولته الفنانين محسن منصور ومحمد عز والسورية نرمين شوقي.
ومن إخراج ميدا. وإنتاج شركتي سينا فايف - محمد الكومي- وLight engin

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