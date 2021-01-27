نجم الزمالك يُجدد طلبه من أجل الرحيل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
محمد الصو
جدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلبه بالخروج عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويطمح عمر السعيد مهاجم الفارس الأبيض، في الخروج لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، من أجل استعادة مستواه الفني في ظل غيابه عن التشكيل الأساسي.

وكان البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق، منح الضوء الأخضر لإدارة ناديه من أجل رحيل لاعب الفريق، بالانتقالات الشتوية الجارية.

ووافق المدرب البرتغالي، على مغادرة عمر السعيد مهاجم الفريق ومناقشة العروض المقدمة له من أجل خروجه، سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

وفشل عمر السعيد في إثبات ذاته للأجهزة الفنية التي مرت على قيادة الفارس الأبيض، منذ انتقاله من صفوف وادي دجلة، وأصبح حبيس دكة البدلاء.

وأبدى نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، رغبته في التوقيع مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ولكن لم يتم حسم المفاوضات بشكل كامل حتى الآن.

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