تطور جديد بشأن انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن آخر تطورات إنتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ليو مع الفريق الكاتالوني في يونيو المقبل، ولاسيما أنه لا يوجد أي مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد حتى الوقت الراهن.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي وعائلته يدرسان الآن على اللغة الفرنسية، استعدادًا للخطوة المقبلة".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية والإسبانية أن الفريق الباريسي يريد الجمع بين ميسي وصديقه نيمار دا سيلفا في فريق واحد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر أن المرشحين لرئاسة نادي برشلونة أكد قدرته على إقناع ميسي بالبقاء مع البارسا، في حالة النجاح بالانتخابات.