تبدأ خلال ساعات.. كل ما تريد معرفته عن تعامد القمر على الكعبة

الخميس 28/يناير/2021 - 03:13 ص
الكعبة - أرشيفية
الكعبة - أرشيفية
أحمد القاسم
ظاهرة فلكية تحدث خلال الساعات المقبلة شغلت المهتمين بعلوم وظواهر الفلك خاصة وأنها مرتبطة بالكعبة المشرفة، حيث تشهد سماء مكة المكرمة اليوم الخميس تعامد القمر على الكعبة المشرفة، بالتزامن مع وقوعه في طور البدر، وهو التعامد الأول في عام 2021.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن ظاهرة تعامد القمر على الكعبة المشرفة التي تحدث الساعات المقبلة:

- القمر سيشرق مع غروب الشمس من الأفق الشمالي الشمالي الشرقي، ويغرب في الأفق الشمالي الشمالي الغربي، ما يعني أنه سيحاكي المسار العالي لشمس الصيف بعد ستة أشهر عبر سماء الليل، أما في شمال الدائرة القطبية الشمالية، فيبقى القمر 24 ساعة فوق الأفق، مثل شمس منتصف الليل في الصيف، أما في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، يتبع القمر البدر المسار المنخفض لشمس الشتاء حيث يكون القمر منخفضًا في السماء، تمامًا مثل شمس الظهيرة الشتوية أما جنوب الدائرة القطبية الجنوبية يبقى القمر تحت الأفق لمدة 24 ساعة.

- يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية لمعرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم، حيث إنه يمكن للقاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام الاعتماد على اتجاه القمر الذي يشير إلى مكة "بشكل يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية.

- سيصل القمر لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة  ( 07:16 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.  

 - يتبع ذلك وصول القمر لحظة التعامد عند الساعة ( 09:43:34 مساء بتوقيت جرينتش) وسيكون على ارتفاع (89.57.46 درجة) وقرصة مضاء بالكامل بنسبة (99.9 %) وعلى مسافة 381.125 كيلومتر، وبعد التعامد سيظل القمر مشاهدا في السماء لبقية الليل إلى ان يغرب مع شروق شمس الجمعة.  

- ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة اضافة الى انه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء.

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