رشا السيد تشارك نجوم الخليج فعاليات مهرجان العين السينمائي

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شاركت الفنانة رشا السيد في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العين السينمائي، تحت شعار «سينما المستقبل»، وذلك في قلعة الجاهلي في المدينة الخضراء، برعاية الشيخ سلطان بن طحنون ال نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.



وحضر فعاليات المهرجان مجموعة كبيرة من نجوم الإمارات والخليج والعرب منهم سلطان النيادي وحبيب غلوم والممثل السعودي عبدالمحسن النمر وكذلك الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون ال نهيان، وخلال فعاليات المهرجان تم عرض مجموعة كبيرة من الأفلام الطويلة القصيرة.



وأثنت رشا السيد في تصريحات صحفية على التنظيم الجيد للمهرجان في ظل الإجراءات الراهنة التي تواجه الجميع بسبب فيروس كورونا، ووجهت للشكر لرئيس المهرجان عامر سالمين.



تجدر الإشارة إلى أن المهرجان يقام خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير الجاري، وسط إجراءات احترازية من خلال الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي، للحفاظ على سلامة الحضور وضيوف المهرجان.