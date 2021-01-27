مدير مبادرة حياة كريمة: لم يسبق لأي حكومة مصرية الإقدام على مشروع بهذا الحجم منذ 1952 (فيديو)

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قال خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة حياة كريمة بدأت في 11 محافظة لتطوير 143 قرية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019.



وأضاف "عبد الفتاح" في مداخلة هاتفية على فضائية "تن" اليوم الأربعاء أن المشروع تم توسيعه ليشمل تطوير جميع قرى الريف المصري ويتحول بذلك إلى مشروع قومي يشهد تدخلات من جميع الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية لإنجاح هذا المشروع.



وأشار إلى أنه لم يسبق لأي حكومة مصرية الإقدام على مشروع بهذا الحكم منذ 1952 وحتى الآن، موضحًا أنه تم الموافقة على أن العام الأول من المرحلة الثانية للمشروع سيشمل تطوير 51 مركزًا بعد إضافة مركز جديد.



وتابع أن هذه المراكز تغطي تقريبًا ما يزيد عن 18 مليون مواطن يعني تلت سكان الريف المصري وسينتهي خلال 365 يوم، مع مد هذه القرى بكل خدمات البنية الأساسية والمرافق والتدخلات الاجتماعية الخاصة بسكن كريم والتكريم الاقتصادي وخدمات الإعاقة والتوعية وتدخلات اجتماعية أخرى يساهم فيها جميع الوزارات المعنية.



