نشرة حوادث الفجر: إخلاء سبيل حنين حسام وحبس الطبيب المتحرش
الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:46 م
إيمان عبد العاطي
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل حنين حسام في اتجارها بالبشر
قرر قاضى المعارضات رفض إستئناف النيالة العامة، وتأييد إخلاء سبيل اليوتيوبر حنين حسام فى اتهامها بالاتجار بالبشر، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
كشف ملابسات سرقة سيدة وإصابة زوجها بمصر الجديدة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات سرقة حقيبة سيدة وإصابة زوجها بمنطقة مصر الجديدة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
سقوط عصابة سرقة السيدات بأسلوب المغافلة بالموسكي
أثناء مرور قوة أمنية الضابط بقسم مكافحة جرائم النشل وبصحبته القوة المرافقة بشارع الموسكي ـدائرة القسم تناهى لسمعه صوت استغاثة من إحدى السيدات، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
العقاب لمسئول استبعد شكوى مواطنة بعدم حصولها على شقة سكنية
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسئول الإسكان بديوان عام محافظة أسوان سابقًا بخصم أجر ١٥ يومًا من راتبه، لاتهامه باستبعاد تظلم مقدم من شاكية ترتب عليه عدم حصولها علي وحدة سكنية، وبرأت المحكمة رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بمحافظة أسوان، من التهمة المنسوبة اليه.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
النيابة العامة تأمر بحبس طبيب متهم بهتك عرض رجال بالقوة
أمرت «النيابة العامة» بحبس طبيب متهم بهتك عرض رجال بالقوة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
عذبها حتى الموت.. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بالوراق
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل مقتل ربة منزل وتدعى "جهاد" على يد زوجها " محمد.س"، بعد التعدي عليها أمام أطفالها، بالوراق، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
هيروين وفيديو مخل في غرفة النوم.. ماذا حدث بين بائع الحوامدية وزوجته بعد 15 عاما؟
لم يكتفي سائق التوك التوك، الأربعيني العمر، بسجله الحافل في الإجرام، خاصًا بعد اتهامه في 5 قضايا سرقات وإتجار في المواد المخدرة، بل وافق على عرض شقيقه البائع المتجول الذي يصغره بـ 4 سنوات، وتصوير زوجته مقطع فيديو مخل حال معاشرته لها داخل غرفة النوم بالشقة سكنهم بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
إحالة استئناف النيابة على إخلاء سبيل مودة الأدهم لمحكمة عابدين بدلا من العباسية
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية إحالة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مودة الأدهم في قضية اتهماها بالاتجار بالبشر إلى الدائرة 32 جنايات المنعقدة بمحكمة عابدين، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل حنين حسام في اتجارها بالبشر
قرر قاضى المعارضات رفض إستئناف النيالة العامة، وتأييد إخلاء سبيل اليوتيوبر حنين حسام فى اتهامها بالاتجار بالبشر، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
كشف ملابسات سرقة سيدة وإصابة زوجها بمصر الجديدة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات سرقة حقيبة سيدة وإصابة زوجها بمنطقة مصر الجديدة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
سقوط عصابة سرقة السيدات بأسلوب المغافلة بالموسكي
أثناء مرور قوة أمنية الضابط بقسم مكافحة جرائم النشل وبصحبته القوة المرافقة بشارع الموسكي ـدائرة القسم تناهى لسمعه صوت استغاثة من إحدى السيدات، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
العقاب لمسئول استبعد شكوى مواطنة بعدم حصولها على شقة سكنية
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسئول الإسكان بديوان عام محافظة أسوان سابقًا بخصم أجر ١٥ يومًا من راتبه، لاتهامه باستبعاد تظلم مقدم من شاكية ترتب عليه عدم حصولها علي وحدة سكنية، وبرأت المحكمة رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بمحافظة أسوان، من التهمة المنسوبة اليه.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
النيابة العامة تأمر بحبس طبيب متهم بهتك عرض رجال بالقوة
أمرت «النيابة العامة» بحبس طبيب متهم بهتك عرض رجال بالقوة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
عذبها حتى الموت.. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بالوراق
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل مقتل ربة منزل وتدعى "جهاد" على يد زوجها " محمد.س"، بعد التعدي عليها أمام أطفالها، بالوراق، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
هيروين وفيديو مخل في غرفة النوم.. ماذا حدث بين بائع الحوامدية وزوجته بعد 15 عاما؟
لم يكتفي سائق التوك التوك، الأربعيني العمر، بسجله الحافل في الإجرام، خاصًا بعد اتهامه في 5 قضايا سرقات وإتجار في المواد المخدرة، بل وافق على عرض شقيقه البائع المتجول الذي يصغره بـ 4 سنوات، وتصوير زوجته مقطع فيديو مخل حال معاشرته لها داخل غرفة النوم بالشقة سكنهم بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
إحالة استئناف النيابة على إخلاء سبيل مودة الأدهم لمحكمة عابدين بدلا من العباسية
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية إحالة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مودة الأدهم في قضية اتهماها بالاتجار بالبشر إلى الدائرة 32 جنايات المنعقدة بمحكمة عابدين، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).