أمين سر "اقتصادية النواب": توافر مخزون من القمح يكفى لـ15 يوليو المقبل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
أكد النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت بعض القضايا العالقة، منها آلية عمل الصوامع والاحتياطي الاستراتيجي في الأغذية الرئيسية من «القمح، الأرز، المكرونة، الزيت، والسكر»، وذلك خلال اجتماعها بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لدراسة بيان وزارة التموين الذي تم عرضه علي المجلس، الأسبوع الماضي، وتم إحالته للجنة لمتابعة تنفيذ ما أدلي به الوزير من إيضاحات علي أرض الواقع.

وأشار "دياب" إلي أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قد أكد أن هناك توافر مخزون من القمح يكفى حتى 15 يوليو المقبل، كما يكفى مخزون الأرز حتى الأول من ديسمبر المقبل، ومخزون من الزيت يكفي حتى 30 يوليو، فيما.يكفي مخزون السكر حتى نهاية أبريل من العام الجاري

وقال أمين سر إقتصادية النواب، انه تم أيضا مناقشة موضوع ميكنة الصوامع، وكذلك قانون حماية المستهلك وضبط آليات ودعم هيئة سلامة الغذاء المصرية، مشيرًا إلى توجيه جميع المفتشين للرقابة على الأسواق.

وتابع: كما ناقشت اللجنة في اجتماعها، أيضًا، الأصول غير المستعملة للوزارة وتعظيم قيمة الأصول المستغلة وتم استدراك المعونة الأمريكية ودور الهيئة العامة للمساعدات، لافتًا إلي أن اللجنة كشفت خلال اجتماعها أن مصر خرجت من طور الدول الأقل نموًا الى الدول متوسطة النمو، وأننا «لم نعد نستقبل أى منح الآن»، وهو ما وجه عمل لجنة المساعدات إلى مشرعات السيارات المتنقلة والمساعدات الاجتماعية وإدارة الأصول المملوكة للهيئة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تطوير السجل التجاري بين الواقع والتطبيق، وربط جميع السلع الخارجية مع بعضها البعض وربط الموضوع الكترونيًا على مستوى الجمهورية، معلنًا الاتفاق مع شركة « I score» حتى تستطيع البنوك التواصل مع الشركات لمنحها الائتمان اللازم طبقًا لوضعها الاقتصادي.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال بيان الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى لجنتي الشؤون الاقتصادية والتضامن الاجتماعى، لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.

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