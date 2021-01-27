محافظ الشرقية يُصدر قراراً بتكليف رئيس مدينة جديد لمدينة القنايات

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 449 لسنة 2021، بتكليف السيد إيهاب محمد محمد حسين من العاملين – برئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالدرجة الأولى التخصصية القانون – للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة القنايات.



كما قرر المحافظ إنهاء تكليف السيد محمد الهواري إبراهيم العزوني من العاملين برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالدرجة الأولى تخصصية بالمجموعة النوعية بوظائف التنمية الإدارية، من القيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة القنايات، ونقله للعمل بديوان عام المحافظة، على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.



أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ولإعادة تنظيم العمل، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري، وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.