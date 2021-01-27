محافظ الشرقية يترأس لجان لإختبار تجديد شغل وظائف قيادية

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ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان لإختبار تجديد شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة - مدير عام الإدارة العامة لشئون اللجان والمجالس والمؤتمرات بالديوان العام - مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية بمديرية الزراعة.



أكد المحافظ أن معايير الإختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.



بالإضافة إلى تقديم عرضًا للإنجازات التي حققها كل متقدم والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلًا عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.



حضر الاختبارات المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ خالد إمام مدير مديرية التنظيم والإدارة.