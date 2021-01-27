محافظ الشرقية يترأس لجان لإختبار تجديد شغل وظائف قيادية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
سمر السيد



ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان لإختبار تجديد شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة - مدير عام الإدارة العامة لشئون اللجان والمجالس والمؤتمرات بالديوان العام - مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية بمديرية الزراعة.

أكد المحافظ أن معايير الإختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.

بالإضافة إلى تقديم عرضًا للإنجازات التي حققها كل متقدم والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلًا عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.

حضر الاختبارات المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ خالد إمام مدير مديرية التنظيم والإدارة.

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يُفجع الفنان ياسر فرج

منذ ساعتين و 39 دقيقة

آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

زيزو يتمسك بتعديل عقده مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ أقل من ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 17 ساعة

رسمياً .. زد أف سي يعلن عن ضمه للاعبين جدد بينهم خماسي الزمالك

منذ 37 دقيقة

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ حوالي 6 ساعات

أوسكار يكشف سر فشل محمد صلاح مع تشيلسي

منذ ساعة و نصف

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن وجهة كريم بنزيما المقبلة

منذ أقل من ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ نصف ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 6 ساعات

سموحة يتحرك لحسم صفقة جديدة من الزمالك

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

03:50 ص

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

05:13 م

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

12:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات