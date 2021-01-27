مخزونات النفط الخام الأمريكي تنخفض إلى 5.3 مليون برميل

كشفت بيانات حديثة لمعهد البترول الأمريكي اليوم أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الفائت؛ بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.









و تراجعت مخزونات الخام 5.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يناير إلى نحو 481.4 مليون برميل و هو ما خالف تقديرات بارتفاع قدره 430 ألف برميل من قبل محللين استطلعت رويترز آراءهم.









وأفادت البيانات بأن مخزونات البنزين ازدادت 3.1 مليون برميل في وقت أشارت فيه الاحتمالات إلى زيادة بمقدار 1.8 مليون برميل.









و ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تضم الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل في مقابل احتمالات سابقة رجحت تراجعا بمقدار 361 ألف برميل.









و أوضح المعهد أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت 470 ألف برميل يوميًا.