شاهد.. بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح سينوفارم بمستشفى "عزل النجيلة"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو يرصد بدأ حملة تطعيمات فيروس كورونا المستجد 19 في مستشفى النجيلة للعزل بمطروح بلقاح سينوفارم الصيني.

وكانت بدأت يوم الأحد الماضي أولى حملات التطعيم للأطقم الطبية من مستشفى عزل أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية عقب مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

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