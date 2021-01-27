عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل





يعقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القادمة إجتماع طارئ من أجل بحث إمكانية رحيل واحد من نجوم القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





وأبلغ مصطفى محمد مسئولي نادي الزمالك برغبته في الرحيل إلى سانت إيتيان الفرنسي خاصةً أنه أرسلوا عرض رسمي للزمالك مقابل 5 ملايين دولار يتم دفعها نقداً.





في الوقت الذي يرفض فيه اللاعب الإنضمام لجالطة سراي التركي على سبيل الإعارة ويسعى جاهداً للإنضمام لصفوف الفريق الفرنسي.