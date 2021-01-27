موعد مباراة إنتر ميلان القادمة في الدوري الإيطالي

عبر إنتر ميلان، عقبة غريمه ميلان في كأس إيطاليا، بعد أن تغلب عليه بهدفين مقابل هدف، في لقاء دور الـ 8 الذي أقيم بملعب سان سيرو.





تقدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لميلان في الدقيقة 31 قبل أن يتعادل روميلو لوكاكو للإنتر في الدقيقة 71، قبل أن يسجل كريستيان إريكسن في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.





بهذه النتيجة، تأهل الإنتر للدور قبل النهائي، ليواجه الفائز من لقاء سبال ويوفنتوس، بينما غادر ميلان البطولة.





وسيواجه الإنتر في الجولة المقبلة، ضيفه بينيفينتو، في الجولة 20 من الدوري الإيطالي، بملعب سان سيرو.





وستجرى المباراة مساء السبت المقبل، الموافق 30 من شهر يناير الجاري.





تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة، الثامنة إلا الربع بتوقيت جرينتش.



