شاهد.. رجال الشرطة يوزعون الورود والحلوى على المواطنين بالشوارع

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عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو يرصد قيام رجال الشرطة بتوزيع الورود والحلوى على المارة والمواطنين والأطفال في عدد من الشوارع احتفالًا بعيد الشرطة الـ69.



وتأتي هذه اللفتة بهدف غرس روح المحبة في نفوس المواطنين تجاه جهاز الشرطة، والتأكيد على أن الشرطة المصرية والمواطنين يد واحدة في وطن واحد، وهو ما قابله المواطنين بالترحيب الشديد والكثير من الثناء لرجال الشرطة.

